Déi 22 Joer jonk Mahsa Amini ass d'Symbol fir déi rezent Protester am Iran ginn. Vill Leit op der Welt maachen d'Police responsabel fir hiren Doud.

Ma déi staatlech Geriichtsmedezin gesäit dat anescht. Déi iranesch Noriichtenagence Misan mellt, datt d'Institut an engem offizielle Rapport ausgeschloss hätt, dass d'Fra wéinst Policegewalt ëm d'Liewe koum. D'Geriichtsmedezin hätt keng Spueren wéi zum Beispill e Schlag op de Kapp fonnt. Déi iranesch Kurdin hätt dogéint un enger organescher Virerkrankung gelidden, heescht et vun offizieller Säit.

D'Famill vum Mahsa Amini dementéiert dat. D'iranesch Justiz reprochéiert der Famill, géint d'Gesetzer vum Mullah-Regime ze verstoussen an den Doud vun hirem Meedchen notzen ze wëllen, fir d'Populatioun op ze stëppelen.

Och Mënscherechtsaktivisten an divers westlech Staaten zweiwele ferm un der iranescher Duerstellung vum Doud. D'EU-Parlament hat deen als tragesche Mord bezeechent, an an enger Resolutioun och Aussoe vun Aenzeien opgegraff. Do heescht et, d'Amini wär vun de Forces de l'ordre mësshandelt ginn.

D'USA an d'EU fuerderen dofir eng onofhängeg Enquête. Zanter 3 Woche ginn am Iran all Dag Leit géint d'Islamesch Republik op d'Strooss. D'Regierung setzt weiderhi Gewalt géint d'Bierger an a léisst Kritiker aspären.