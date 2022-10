Ronn 5 Joer nodeem duerch d'#MeeToo-Campagne d'Mëssbrauchsvirwërf géint de fréiere Produzent an d'Rulle koum, steet de Weinstein nees viru Geriicht.

2020 gouf den elo 70 Joer ale Weinstein scho wéinst Sexualverbriechen zu 23 Joer Prisong verurteelt. Elo muss hie sech zu Los Angeles zu eelef anere méigleche Sexualverbrieche veräntweren.

Et geet genau ëm sexuell Iwwergrëffer géint fënnef Fraen, déi hien tëscht 2004 an 2013 soll an Hoteller zu Beverly Hills begaangen hunn. Him gëtt ënner anerem d'Uwende vu sexueller Gewalt, Vergewaltegungen an erzwongenen Oralverkéier virgehäit. Fir dëse Prozess war de Weinstein extra vun engem New-Yorker-Prisong op LA verluecht ginn.

Den Ugeklote selwer weist all d'Virwërf zeréck a sot, dat all Kéiers all d'Parteie mam Sex averstane gewiescht wieren. Sengem Affekot no géif et och weder medezinesch Beweiser nach glafwierdeg Zeie ginn. Dat allerdéngs war schonn zu New York net duergaangen, fir de fréiere Filmproduzent virun enger Prisongsstrof ze schützen. Deemools hat de Parquet un d'Jury appelléiert, den Aussoe vun den Affer ze gleewen.