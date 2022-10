E Freideg den Owend koum et am Nordweste vun Irland am Bezierk Donegal zu enger Explosioun op enger Tankstell.

Dobäi si siwe Mënschen, déi Deels op engem Busarrêt an der Géigend stoungen, ëm d'Liewe komm. Aacht Persoune koume mat Blessuren an d'Spidol. D'Sich no méiglechen Affer leeft aktuell nach.