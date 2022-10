E Samschdeg de Moien war den Zuchverkéier am Norde vun Däitschland fir ronn dräi Stonne komplett ausgefall.

Wéi d'Bunn an der Mëttesstonn matgedeelt huet, wier dësen Ausfall op Sabotage zeréckzeféieren. "Opgrond vu Sabotage un de Kabelen, déi fir den Zuchverkéier onverzichtbar sinn, huet d'Deutsche Bahn den Zuchverkéier am Norde haut de Moie fir knapp dräi Stonnen missten astellen", sot eng Spriecherin der DPA. Déi zoustänneg Sécherheetsautoritéite wieren informéiert ginn an et géifen elo Ermëttlunge lafen.

D'Bildzeitung hat schonn am Virfeld gemellt, a sech dobäi op Sécherheetskreesser beruff, datt Kabelverbindunge vum Funksystem entweder geklaut oder express beschiedegt goufen. Fir dat awer ze maachen, missten d'Täter e gewëssen Know-How hunn, esou d'Bild. De Spiegel war op enger änlecher Pist ënnerwee, hiren Infoen no waren d'Kabelverdinungen ënnerbrach ginn. Ermëttlunge sollen elo weisen, ob et eng geziilt Sabotage war oder op eng ongewollt Beschiedegung de Problem verursaacht huet.

Duerch den Tëschefall war et net méi méiglech, datt d'Leedstellen, déi den Zuchtrafic steieren, mat den Zich kommunizéieren. Dëst wier awer essentiell, fir datt de Verkéier ouni Problem leeft, heescht et vun der Deutschen Bahn. Iwwert des System GSM-R géif esouwuel de Funk tëscht dem Personal lafen, wéi awer och déi digital Iwwermëttlung vun de Pläng. Et wéi déi "zentral Schnëttstell tëscht de Ween an der Infrastruktur", schreift de Spiegel weider.

Quasi de ganzen Zuchverkéier an Niedersachsen, Bremen, Hamburg a Schleswig-Holstein war e Samschdeg de Moien agestallt ginn.