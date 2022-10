Den Tropestuerm huet sech um Wee op Nicaragua zu engem Hurrikan entwéckelt, dat mat Wandvitesse vu bis zu 120 Kilometer an der Stonn.

Julia soll schonn e Sonndeg op Nicaragua treffen, éier dann e Méindeg Honduras, El Salvador a Guatemala um Wee vum Hurrikan leien. Am Nicaragua goufe scho 6.000 Leit evakuéiert. Den US-Hurrikan-Zentrum warnt dann och, datt et déi nächste Wochen zu Fluten a Bullislawine kéint kommen, well et a Mëttelamerika a Südmexiko zu staarkem Ree ka kommen.

Virun annerhallwer Woch war jo schonn den Hurrikan "Ian" an deene Regiounen ënnerwee. Dësen hat ënner anerem Am US-Bundesstaat Florida vill Schied hannerlooss.