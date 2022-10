Gutt 3 Wochen nom Doud vun der 22-joer aler Kurdin Masha Amini kënnt den Iran net zur Rou.

An der Haaptstad Teheran hunn Demonstrante Molotow-Cocktailen agesat. D'Police huet hirersäits Tréinegas benotzt. Bei de Protester sinn den Aktivisten no bis ewell iwwer 150 Mënschen ëm d'Liewe komm, Honnerte blesséiert, an Dausende festgeholl ginn.

Den 13. September war d'Masha Amini an der iranescher Haaptstad festgeholl ginn, well se géint d'Reegele vum Droe vum Kappduch verstouss hat. Dräi Deeg drop ass se gestuerwen. Iwwert d'Ursaache vun hirem Doud ginn et widderspréchlech Aussoen. E Geriichtsmedeziner ass zur Conclusioun komm, datt d'Fra net duerch d'Policegewalt, mä duerch eng Virerkrankung ëm d'Liewe komm ass.

Den Doud vun der jonker Kurdin huet landeswäit Protester ausgeléist, déi sech an tëscht och géint d'Féierung vum Land an d'Aschränkunge vun de Fräiheetsrechter allgemeng adresséieren.