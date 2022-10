Dräi weider Persoune goufe blesséiert, den Täter ass dono an e Flüchtlingslager an der Géigend gerannt.

E Palestinenser huet op enger Militär-Ofspärung an Ost-Jerusalem eng israelesch Zaldotin erschoss. Den israeleschen Autoritéiten no ass de Mann aus sengem Auto geklomme an huet ugefaangen ze schéissen. Dräi weider Persounen wieren dobäi blesséiert ginn. Dono ass den Täter an e Flüchtlingslager an der Géigend gerannt. D'Police sicht mat Spezialunitéiten an Helikopter nom 22 Joer alen Mann.

D'Situatioun am Westjordanland ass zanter Méint ugespaant. Nëmmen e puer Stonne virum Virfall e Sonndeg haten israelesch Zaldoten zwee palestinensesch Jugendlecher erschoss. 11 Leit goufen blesséiert.