Bei de grousse Pëtrolsraffinerien vun ExxonMobil an Total-Energies gëtt gestreikt. Gewerkschafte fuerderen eng Hausse bei de Paien.

De Streik an de Raffinerien dauert elo schonn 10 Deeg. Dem Opruff vun der Gewerkschaft CGT, fir mam Streik weiderzefueren, hat e Samschdeg eng Majoritéit zougestëmmt. Tarifverhandlunge ware fir de 15. November geplangt. TotalEnergies huet e Sonndeg awer scho proposéiert, déi Verhandlungen an den Oktober no vir ze zéien, virausgesat et gëtt mam Streik opgehalen. ExxonMobil huet d'Gewerkschafte fir dëse Méindeg zesummegeruff.

Schonn de Weekend iwwer war et zu immens laange Schlaange virun de Pompelstatioune komm. E Sonndeg um 15 Auer huet op 29,7% vun de Pompelstatiounen op d'mannst eng Zort Sprit gefeelt, géintiwwer 21% um Samschdeg.