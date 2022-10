Wéinst dem Ëmbrénge vun enger 14 Joer aler Matschülerin sinn zwee Jugendlech a Frankräich zu Prisongsstrofe vun e puer Joer verurteelt ginn.

Een Appellsgeriicht zu Versailles huet ee 17 Joer ale Jong e Méindeg wéinst Mord zu 13 Joer Prisong verurteelt. E 16 Joer ale Jong soll wéinst Doudschlag fir zéng Joer an de Prisong.

De Fall hat vill Mënschen a Frankräich schockéiert. Dat 14 Joer aalt Meedche war an de Woche virun der Dot gemobbt ginn. Den Ermëttlungen no haten déi zwee Jugendlech d'Meedchen dunn zu engem Treffpunkt ënnert enger Bréck gelackelt an do op et ageschloen. Duerno hunn déi zwee hiert Affer an d'Seine gehäit, wou et erdronk ass. Déi jugendlech Täter waren zum Zäitpunkt vun der Dot am Mäerz d'lescht Joer 15 Joer al.