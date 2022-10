2,5 Joer laang war sou gutt wéi zou. Sämtlech Arees-Restriktioune goufen dësen Dënschdeg annuléiert.

Et muss een awer fäerdeg geimpft sinn, oder en negative Corona-Test kënne virweisen.

A ganz Japan gëllen weiderhin eng sëllege Restriktiounen. Virun allem d’Maskeflicht besteet weiderhin am Transport, Commerce an och an den Hoteller.

Zanter Juni ware schonns organiséiert Reesen am Land nees méiglech.