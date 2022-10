No jorelaangem Sträit a schwierege Verhandlungen hunn d'Länner en Accord fir eng Grenz am Mëttelmier erreecht. Och Europa kéint dovu profitéieren.

Den israeelesche Regierungschef Jair Lapid huet en Dënschdeg erkläert, datt säi Land a Libanon hire Sträit iwwer sougenannt Offshore-Gasfelder bäigeluecht hunn. "Dëst historescht Ofkommes wäert d'Sécherheet vun Israel stäerken a Milliarden an d'israeelesch Ekonomie bréngen".

Ma doriwwer eraus kéint den Accord Europa dobäi hëllefen, seng Sourcë fir Äerdgas ze diversifiéieren. Am Kontext vun de Konsequenze vum Ukrain-Krich hat Israel zougesot, méi Gas an Europa z'exportéieren.

D'Verhandlunge fir d'Ofkommes tëscht Israel a Libanon hate schonn 2020 ugefaangen, goufen awer ëmmer rëm blockéiert. Well d'Länner ausserdeem nach offiziell am Krich sinn a keng diplomatesch Bezéiunge matenee féieren, hunn d'USA bei den Negociatioune vermëttelt.

Wa lo nach d'Regierungen an d'Parlamenter vun de Länner dem Ofkommes zoustëmmen, kritt Israel d'Kontroll iwwert d'Gasfeld Karisch an de Libanon soll am nordëstleche geleeëne Gasfeld Cana Äerdgas fërderen dierfen. D'Preparatioune vun Israel am Gasfeld Karisch lafe scho méi laang, eréischt e Sonndeg huet d'Energieentreprise, déi dofir engagéiert gouf, ugekënnegt Tester fir d'Buerung duerchzeféieren. Och wann en Deel vum Gasfeld Cana hannert der geplangter Grenz läit, soll de Libanon hei Äerdgas fërderen dierfen, woufir Israel am Géigenzuch en Deel vun de Recettë kritt.