Am Hibléck op d'Ënnerdréckung vu Fraen a Meedercher an Afghanistan hunn d'USA en Dënschdeg nei Sanktioune géint d'Taliban annoncéiert.

"Haut kënnegen ech Aschränkunge beim Verdeele vu Visaen (...) fir aktuell a fréier Membere vun den Taliban an aner Persounen un, déi fir d'Ënnerdréckung vu Fraen a Meedercher am Afghanistan (...) responsabel (...) sinn", sou den US-Ausseminister Antony Blinken um Internationalen Meederchersdag.

Afghanistan wier "zanter engem Joer dat eenzegt Land op der Welt, an deem Meedercher no der sechster Klass systematesch vun der Schoul ausgeschloss sinn", heescht et weider. Eng Besserung wier net en Vue.

Nodeems d'Taliban am August 2021 de Pouvoir iwwerholl hunn, gouf versprach sech an deem Kader zeréckzehalen, anescht wéi tëscht 1996 an 2001. An de leschte Méint goufen awer besonnesch d'Rechter vu Fraen a Meedercher massiv ageschränkt.

Enn September ware bei enger Selbstmordattack an engem Deel vun engem Bildungszenter zu Kabul, dee fir Frae bestëmmt ass, op d'mannst 43 Mënschen ëmkomm. Déi meescht ware jonk Fraen, déi sech op eng Prüfung preparéiert hunn.