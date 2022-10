D'Ministerpresidentin Malu Dreyer (SPD) huet d'Récktrëttsdemande e Mëttwoch ugeholl.

No de Virwërf am Zesummenhang mat Helikoptervideoen aus der Nuecht vun der Héichwaasserkatastroph am Ahrtal am Juli 2021, déi rezent opgetaucht sinn, ass de rheinland-pfälzeschen Inneminister Roger Lewentz (SPD) vu sengem Amt zeréckgetrueden. Hien hätt net adequat op dës Opname reagéiert a war staark ënner Drock geroden.

An der Ënnersichungskommissioun vum Landtag am Hibléck op d'Flut waren am September Videoen aus engem Policehelikopter opgetaucht, déi de 14. Juli an um fréie Moie vum 15. Juli 2021 opgeholl gi waren. An den Opname waren iwwerschwemmte Stroossen ze gesinn, souwéi Mënschen, déi mat Täscheluuchten SOS-Signaler un den Helikopter geschéckt hunn. Dës Opname goufen an enger ëffentlecher Sitzung gewisen.

De Lewentz ass ënner Drock geroden, well onkloer ass, wéini hie vun de Biller gewosst hätt. De Ministère huet nom Bekanntginn vun de Videoe matgedeelt, dass der Ënnersichungskommissioun am Februar 2022 en Asaz-Tagebuch vun der Helikopterpatrull iwwermëttelt gi war. D'Biller an d'Aussoen am Tagebuch wiere an de Lagebericht mat agefloss.

Am Abrëll dëst Joer war schonn déi gréng Politikerin Anne Spiegel vun hirem Amt als Bundesfamilljeministesch zréckgetrueden. Si war an d'Kritik geroden, well si kuerz no der Héichwaasserkatastroph mat hirer Famill fir véier Wochen a Frankräich an d'Vakanz gefuer war.

Staarke Reen hate Mëtt Juli 2021 katastrophal Iwwerschwemmungen u Flëss a Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen ausgeléist. Vill Gemenge besonnesch d'Ahrtal, goufen zerstéiert. A Rheinland-Pfalz koumen am Zesummenhang mam Héichwaasser 134 Mënschen ëm d'Liewen, an Nordrhein-Westfalen gouf et 48 Doudeger.