D'Landgeriicht Braunschweig huet confirméiert, datt eng Klo agereecht gouf géint en däitsche Verdächtegen am Fall Maddie wéinst weidere Sexualverbriechen.

D'Geriicht préift elo, ob d'Uklo zougelooss gëtt an et zu engem Haaptverfare kënnt. Virun 2023 wier awer net mat engem Prozessufank ze rechnen, huet et e Mëttwoch geheescht. De Parquet reprochéiert dem Christian B. dräi schwéier Vergewaltegungen an zweefache schwéiere sexuelle Mëssbrauch vu Kanner.

Op de Fall vum brittesche Meedche Maddie, dat 2007 verschwonnen ass, bezitt sech dës Uklo awer net. D'Madeleine McCann ass am Alter vu bal véier Joer 2007 aus enger Vakanzenanlag a Portugal verschwonnen. De Parquet vu Braunschweig ermëttelt zanter iwwer 2 Joer am Zesummenhang mam Maddie sengem Verschwanne géint den Ugeklote wéinst Mord. Si ginn eegenen Aussoen dovun aus, dass de Christian B. d'Meedchen ëmbruecht huet.

Bei der aktueller Uklo, déi de Parquet en Dënschdeg verëffentlecht huet, geet et ëm Doten, déi den haut 45 Joer alen Däitschen an de Joren 2000 bis 2017 a Portugal begaange soll hunn. D'Affer waren deemno Meedercher a Fraen ongeféier 10 souwéi 70 bis 80 Joer al.

Den Ament sëtzt den Ugekloten, deen ënner anerem wéinst schwéierem Kandsmëssbrauch virbestrooft ass, eng Prisongsstrof an Niedersachsen of wéinst der Vergewaltegung vun enger US-Touristin 2005 a Portugal. Hie war den Autoritéiten no fréier reegelméisseg am südeuropäesche Land, wou hien an Hoteller an a Vakanzenanlagen agebrach ass.

De Parquet Braunschweig ass fir hien zoustänneg, well hien an hirem Beräich gewunnt huet. D'Landgeriicht huet ugekënnegt, dem Beschëllegten a sengem Vertrieder eng Ukloschrëft zouzestellen. Deemno hu si d'Geleeënheet, sech zu de Virwërf ze äusseren, Awänn géint d'Ouverture vun engem Haaptverfaren anzeleeën oder Beweiser fir d'Uklo unzefroen.