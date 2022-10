Theema beim NATO-Conseil zu Bréissel ass, wéi een d'Ukrain am Kampf géint Russland weider ënnerstëtze kann.

Ënnert dem Lead vum Amerikanesche Secretery of Defense Loyd Austin koum de Mëttwoch fir déi sechste Kéier zanter dem Ufank vum Krich dee sougenannten "Ukraine Defense Contact Group" zesummen. Do gouf nach emol festgehalen, wéi de Putin d'Resistenz vun den Ukrainer selwer an déi westlech Ënnerstëtzung ënnerschat huet. Mat klore Konsequenzen um Schluechtfeld.

Zu Bréissel waren e Mëttwoch all d'Blécker op den ukrainesche Verdeedegungsminister Oleksiy Reznikov geriicht, deen eng éischte Kéier am NATO-Haaptquartéier op Visitt war. Um Ament wou en zur grousser Dier era koum, war säi Message kloer: "Air defense systems - Slava Ukraini".

We presented to the participants of #Ramstein 6 the results of our efforts to guarantee control over weapons received from international partners.The Logfas program, along with other tools, is already working. An unprecedented level of trust keeps us on a straight path to victory pic.twitter.com/IXV5OZvr94 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Fir sech effikass géingt déi rezent russesch Aggressioune wieren ze kennen, gëtt et fir d'Ukrain op dësem Ament ee grousse Besoin: Loftofwiersystemer. Dee Message ass beim NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg ukomm:"Weider militäresch Ënnerstëtzung fir d'Ukrain, mat der Haaptprioritéit d'Loftofwier ze stäerken, wäert d'Thema sinn", esou de Stoltenberg virun der Press.

Och Lëtzebuerg bedeelegt sech finanziell un dëse Liwwerungen, mat deenen d'zivil Populatioun soll protegéiert ginn. Virun allem géint Attacke vu russesche Missilen, ballistesche Rakéiten an Dronen.

"Mir kënnen eis awer uschléissen un aner Länner, déi do wëlle Saache finanzéieren. Mir liwweren elo mol haaptsächlech aus Lëtzebuerg Munitioun. Ganz kloer. Et ass eng ganz Liwwerung, déi mir bestallt hunn, déi nach ënnerwee ass. (...) de Virdeel ass, et léisst kee sech beandrocken, awer guer net vun Dreeungen, déi kommen, vu Russland a vum Putin. Et ass wierklech eng grouss Determinatioun hei, fir d'Ukrainer weider ze ënnerstëtzen, fir datt déi Aggressioun do ka gestoppt ginn."

Och déi atomar Menace war e grousse Sujet

En anert extrem wichtegt Thema Haut zu Bréissel war d'Fro: Wéi grouss ass d'Warscheinlechkeet ass, datt Russland am Ukrainkrich taktesch Nuklearwaffen asetze kéint?

Den NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg: "Russland weess, datt den Atomkrich net gewonne ka ginn. Ni däerf ugefaange ginn. Mir iwwerwaachen d'russesch nuklear Arsenal enk. Mir hu bis elo keng Ännerungen, kéng Beweegunge gesinn. Mir wäerten um Qui-viv bleiwen. Mir wäerte weider d'Aen op halen."

E leschten Donneschdeg hat den amerikanesche President Joe Biden an enger Ried zu New York gesot: "Am Fall wou sech d'Situatioun wierklech esou wieder entwéckelt wéi bis elo, hu mir et fir d’éischt zënter der Kubakris mat enger direkter Bedreeung ze dinn, wat den Asaz vun Atomwaffen ubelaangt."

Am Fall vun engem Asaz vu russeschen Nuklearwaffen op ukraineschem Territoire, sou ass de Message vu Washington u Moskau glaskloer: dat géif eng direkt amerikanesch Reaktioun mat sech bréngen.

De Minister Bausch sot dozou: "All Menace déi gemaach gëtt muss ee seriö huelen. Do muss een net soen dat ass elo guer net wichteg. Dat kucke mer net. Ma tëscht eppes seriö huelen an sech beandrocke loossen, dat ass eng ganz aner Saach. An dat geschitt ganz sécher net. Et gëtt keng aner Solutioun wei hei kloer ze soen: Mir kennen net acceptéieren dat e Land mëtten an Europa iwwerfall gëtt. An deem hei Fall vu Russland. Am Opbau vum Vëlkerrecht nom Zweete Weltkrich war dat e groussen Acquis dat ee säi Land net méi dierf vergréissere mat Aggressiounen. An dofir kënne mer hei näischt aneschtes maache wei d'Ukrain z'ënnerstëtzen. Grad elo brauche se et. Well mir kommen elo an eng decisiv Phase vun deem Konflikt."

De Minister Bausch mat de Verdeedegungsministeren aus Estland an Holland, dem Hanno Pevku an der Kajsa Ollongren. / © MAEE

D'russesch Arméi géif duerch Verzweiflungsdoten op sech opmierksam maachen, esou de François Bausch. Dat an enger decisiver Phas vum Krich, wou d'NATO misst zesummestoen, fir dem ukrainesche Vollek bäizestoen, och militäresch.

"D'Ukrainer loosse sech net beandrocken. Et ass scho wierklech impressionant, wéi dat Vollek sech hei wiert. Eigentlech féiert d'Ukrain an dat Vollek e Kampf fir Demokratie a fir Rechtsstaatlechkeet fir eis alleguer an ech mengen, dofir brauche si eis voll Solidaritéit an Ënnerstëtzung."

D'Wanterméint si fir de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister decisiv, wéi de Krich sech wäert entwéckelen: Lëtzebuerg steet de Leit an der Ukrain bäi a liwwert Stroum-Gruppen a Kleeder.

D'nächst Woch fänkt iwwerdeems den NATO-Atomwaffen-Exercice "Steadfast Noon" un.

D'Schreiwes aus dem Ministère

François Bausch aux réunions du Ukraine Defense Contact Group et du Framework Nations Concept à Bruxelles (12.10.2022)

Communiqué par : Direction de la défense

Le 12 octobre 2022, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a participé à la réunion du Ukraine Defense Contact Group, organisé sur initiative du secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin.

Lors de cette réunion, les ministres de la Défense d'une cinquantaine de pays ont dressé le bilan du soutien apporté à l'Ukraine, notamment à travers la livraison d'équipements militaires létaux et non-létaux, et ils ont réfléchi à une meilleure coordination des efforts de soutien futurs des pays donateurs en réponse aux besoins réels exprimés par les autorités ukrainiennes.

François Bausch, lors de son intervention, a remercié les États-Unis pour leur rôle de leadership et il a souligné l'importance de maintenir les efforts de soutien à l'Ukraine : «L'engagement du Luxembourg à soutenir l'Ukraine d'exercer son droit de légitime défense contre l'agresseur russe est inébranlable. Jusqu'à présent, nous avons fourni des équipements létaux et non-létaux pour une valeur d'environ 72 millions d'euros, ce qui représente environ 16% de notre budget annuel de défense. Le Luxembourg continuera son soutien aussi longtemps que nécessaire.»

Ce même jour, François Bausch a participé à la 9e réunion ministérielle du Framework Nations Concept (FNC). Depuis 2014, le Luxembourg est engagé dans cette initiative, sous conduite allemande, qui vise à fédérer les efforts de développement capacitaire des pays alliés et partenaires participants et à renforcer ainsi la coopération UE-OTAN. «Je félicite l'Allemagne pour son expertise et son rôle de chef de file remarquables et je confirme l'engagement continu du Luxembourg dans cette entreprise commune. Je salue cette initiative contribuant au développement capacitaire prioritaire, à l'interopérabilité des forces, à leur cohésion et à la coopération en général entre Alliés et partenaires.», a conclu le ministre de la Défense, François Bausch.