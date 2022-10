Op d'mannst 500 Mënsche si bei Héichwaasser an Nigeria ëmkomm, eng 1.500 goufe blesséiert. Et wieren déi "schlëmmst Iwwerschwemmungen" an dësem Joerzéngt.

Wéi de Ministère fir humanitär Affäre matdeelt, hunn 1,4 Millioune Mënschen zanter dem Ufank vun der Reenzäit dëst Joer hir Haiser misse verloossen. Ronn 45.200 Haiser wieren net méi bewunnbar an iwwer 70.500 Hektar Akerland wieren zerstéiert ginn, heescht et weider.

Am afrikanesche Staat mat der gréisster Bevëlkerungszuel wiisst deemno elo d'Angscht viru Liewensmëttelknappheet an engem Verschäerfe vun der Inflatioun.

D'Reenzäit an Nigeria fänkt normalerweis am Juni un an hält am Norde vum Land am November op, am Süden eréischt am Dezember. Deemno ass an den nächste Wochen a Méint weider mat masseg Reen ze rechnen. Déi meescht Doudesaffer wieren dem Ministère no bis elo am August a September registréiert ginn.

Eréischt 2012 ware bei Héichwaasser am afrikanesche Staat 363 Mënschen ëm d'Liewe komm a méi wéi 2,1 Milliounen aus hiren Haiser verdriwwe ginn.

An den afrikanesche Länner südlech vun der Sahara sinn d'Konsequenze vum Klimawandel besonnesch staark ze spieren.