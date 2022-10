Et ginn Ännerunge vum iwwernächste Schouljoer un a Rheinland-Pfalz. Vun 2024 u falen am Fréijoer d'Feierdeeg ewech.

An anere Wierder da gëtt et a Rheinland-Pfalz keng Wanter-, respektiv Päischtvakanz méi. Dës kuerz Schoulvakanzen am Februar an am Mee/Juni sollen et deemno 2024/25 net méi ginn. Dat huet de Bildungsministère matgedeelt.

Mat dëser Reegelung hätt een d'Wënsch aus der Praxis ëmgesat, sou d'Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) no enger Unhéierung vun iwwer 50 Autoritéiten, Gremien, Institutiounen a Kommiteeen. Nei festgeluecht goufen elo d'Ouschter-, d'Hierscht- an d'Chrëschtvakanze fir d'Schouljoer 2024/25 bis 2029/30.

Bei der Unhéierung hätt sech kloer erauskristalliséiert, dass sech nees eng méi laang Chrëschtvakanz gewënscht gëtt, sou wéi fréier. Dorëm ass et deene meeschten iwwregens och bei der Ouschtervakanz gaangen, déi domat nämlech och nees méi laang ausfält.

De Wonsch, "nees op den ale System zeréckzekommen", war grouss, sou e Spriecher no der Decisioun. Zu de Befroten hätten ënner anerem och Gewerkschaften, souwéi Eltereréit, Schülervertriedungen a Léierverbänn vu Rheinland-Pfalz gezielt. Dobäi kéime souguer déi grouss Kierche vum Land, Personaldelegatiounen, Spriecher aus Landkreesser a Spriecher vu Gemengen, sou nach den zoustännege Ministère.

Och de Verband fir Bildung an Erzéiung Rheinland-Pfalz (VBE) begréisst d'Decisioun. Et hätt ee bei hinne scho méi laang op verschidde Problemer higewisen, wéi d'Wanter- an d'Päischtvakanz agefouert gouf. D'Erhuelungsphas tëscht Wanter a Silvester wier fir d'Schoulpersonal an d'Schüler einfach vill ze kuerz gewiescht. Donieft hat et fir déi an Däitschland beléifte 5. Joreszäit nach vill Nodeeler bedeit, well e Gros vun de Kanner a Jugendlechen op Fuesent net méi zur Verfügung steet, duerch perséinlech Vakanzepläng. Deemno waren der an de leschte Joren ëmmer manner fir hir Veräiner present, fir bei Kavalkaden ze hëllefen.

Déi lescht Wantervakanz gouf et dëst Joer a Rheinland-Pfalz vum 21. bis de 25. Februar, Päischtvakanz gëtt et nach eng Kéier vum 30.5 bis de 7.6.2023 an am iwwernächste Joer vum 21.5 bis de 29.5.2024. Weiderhi bestoe bleiwen awer 6 beweeglech Feierdeeg, iwwert déi d'Schoulgemeinschafte fräi decidéiere kënnen.

Déi 6 Woche laang Summervakanz vun de Bundeslänner gëtt zentral an der Kultusministerkonferenz festgeluecht. Déi méi kuerz Vakanze kënnen d'Bundeslänner an eegener Verantwortung bestëmmen. Dat suergt fir méi Flexibilitéit.