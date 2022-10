Virun enger Schwulebar am Zentrum vun der slowakescher Haaptstad Bratislava huet e Mann e Mëttwochowend zwou Persounen an duerno sech selwer erschoss.

Den 19 Joer alen Täter huet zwee 30 Joer al Männer erschoss an eng Serveuse schwéier blesséiert. Wéi et vu slowakesche Medien heescht, soll hien no der Dot stonnelaang Haass-Noriichte géint sexuell Minoritéiten am Internet verbreet an och rietsextrem Mäerder als Helde verherrlecht hunn. Weider heescht et, datt hie fir d'Dot d'Pistoul vu sengem Papp genotzt huet, deen an der Vergaangenheet fir eng rietspopulistesch Partei kandidéiert huet.

En Donneschdegmoien huet d'Police bekannt ginn, datt den Täter identifizéiert gouf, hie wier allerdéngs dout.

Slowakesch Politiker, wéi d'Presidentin Zuzana Caputova, hunn d'Dot verurteelt an ënner anerem homophob Äusserunge vun anere Politiker fir d'Dot responsabel gemaach.

D'Schwulebar, virun där sech d'Dot zougedroen huet, ass en Treffpunkt fir déi slowakesch LGBTQI-Zeen.