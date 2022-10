Den Europäesche Mënscherechtsgeriichtshaff huet eise franséischen Noper zu enger Geldstrof vun am Ganzen 9.800 Euro verurteelt.

Dass d'Aktivistin vun der feministescher Organisatioun "Femen" Eloïse Bouton ee Mount Prisong op Sursis krut, wier eng Verletzung vun der Meenungsfräiheet, sou d'Geriicht en Donneschdeg.

D'Feministin hat 2013 an der Paräisser Madeleine-Kierch uewen ouni mat engem Stéck Rëndslieder am Grapp eng Ofdreiwung simuléiert, fir esou fir d'Fraerechter ze demonstréieren. D'Geriicht huet kritiséiert, dass déi franséisch Justiz just de fräien Uewerkierper an der Kierch beschäftegt hätt, net awer d'Zil vun dëser Aktioun. D'Prisongsstrof wier "an enger demokratescher Gesellschaft net noutwenneg" gewiescht.

"Nee, den Uewerkierper vun enger Fra ass net méi erotesch wéi dee vun engem Mann. Jo, Frae kënne fräi iwwert hire Kierper verfügen", sou hat d'Eloïse Bouton nom Urteel op Twitter geschriwwen. Frankräich gouf deemno zu enger Strof vun 2.000 Euro Schuedenersatz fir d'Feministin verurteelt a muss fir déi 7.800 Euro Prozesskäschten opkommen.