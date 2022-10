Wéi d'Zeitung "Times" mellt, géife verschidden Tories iwwert eng Ofléisung vun der brittescher Regierungscheffin diskutéieren.

Gutt ee Mount ass d'Liz Truss brittesch Premierministesch a Parteicheffin vun de Konservativen. Ma elo scho sollen déi konservativ Tories iwwert eng Ofléisung vum Truss diskutéieren. Dat mellt op alle Fall d'Zeitung "Times". Deemno géifen et Iwwerleeunge ginn, e gemeinsame Kandidat opzestellen.

Déi nei brittesch Regierungscheffin steet zanter Woche wéinst hiren ëmstriddene Wirtschaftspläng an der Kritik, déi zu Turbulenzen op de Marchéë gefouert hunn. D'Bank of England hat souguer missen agräifen. No Protester, och parteiintern, ass d’Iddi vum Spëtzesteiersaz zréckgezu ginn.