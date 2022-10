Bei Schëss am US-Bundesstaat North Carolina si fënnef Mënschen ëm d'Liewe komm an zwee weiderer blesséiert ginn. Ee Verdächtege gouf festgeholl.

Op engem Wanderwee am North Carolina huet e Mann ronderëm sech geschoss an domat fënnef Mënschen ëmbruecht an zwee weiderer blesséiert, een dovu liewensgeféierlech. Vun Zeien heescht et, de presuméierten Täter hätt e Juegdgewier mat engem Laf dobäi gehat an Tarnkleedung un.

D'Police soll e puer Stonne laang nom Täter gesicht hunn, bis owes e Verdächtegen an engem Wunnquartier agekreest a schlussendlech festgeholl konnt ginn.

The suspect has been taken into custody. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 14, 2022

Ënnert den Doudesaffer wier och e Polizist, deen net am Déngscht war, heescht et vun de lokalen Autoritéiten. Och ënnert de Blesséierte war ee Polizist, deen antëscht aus dem Spidol entlooss gouf. Déi aner blesséiert Persoun ass nach a kriteschem Zoustand.

Wéi d'Buergermeeschtesch vu Raleigh matdeelt, wieren d'Schëss am spéiden Nomëtteg op engem Feldwee nordëstlech vum Zentrum vu Raleigh gefall. Kuerz dorop si sëllege Patrullen an Ambulanzen op d'Plaz gefuer. D'Stroosse goufe gespaart an d'Awunner opgefuerdert, wärend der Sich nom Täter doheem ze bleiwen. Den Hannergrond fir d'Dot ass bis ewell nach net gewosst.

De Gouverneur vun North Carolina an d'Buergermeeschtesch vu Raleigh hu sech besuergt iwwert d'Dot gewisen. De Gouverneur huet vun engem sënnlosen, fuerchtbaren Akt vun der Gewalt geschwat. D'Buergermeeschtesch sot, "mir mussen dës sënnlos Gewalt an Amerika stoppen, mir mussen d'Waffegewalt ugoen".

D'USA hu scho laang mat engem enormen Ausmooss u Waffegewalt ze kämpfen. De leschten Donnéeë vun der Gesondheetsautoritéit CDC sinn 2020 an den USA ronn 20.000 Mënschen erschoss ginn. Dat si méi wéi 50 Leit den Dag.