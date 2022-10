En Donneschdeg den Owend hunn TotalEnergies mat engem Deel vun de Mataarbechter e Kompromëss fonnt. De Syndicat CGT hat de Verhandlungsdësch verlooss.

D'Gewerkschaft CFDT huet matgedeelt, datt ee sech an der Nuecht op e Freideg op eng Gehaltserhéijung vu 7 Prozent souwéi Primmen an Héicht vun 3.000 bis 6.000 Euro gëeenegt huet. Den Accord wier allerdéngs nach net ënnerschriwwen, well d'Membere vum Syndicat CFDT nach zoustëmme mussen, fir datt d'Gewerkschaft e Freideg de Mëtteg ënnerschreiwe kënnen. Da wäert sech d'Situatioun a Frankräich hoffentlech "berouegen".

Och de Syndicat CFE-CGC wëll hire Memberen de Kompromëss virleeën. Et "kann esou net weider goen", sot den Dominique Convert, deen d'Verhandlunge fir seng Gewerkschaft gefouert huet, mat Bléck op den Tarifsträit. Zesumme vertriede béid Gewerkschaften ronn 56 Prozent vun de Salariéeë vun TotalEnergies, déi aner gi vun de Syndicate CGT a CAT vertrueden.

Virum Deelaccord hat TotalEnergies sechs Prozent ugebueden, d'CFDT huet bei den Negociatiounen dunn nach ee Prozent méi ausgehandelt. D'Gewerkschaft CGT, déi de Streik provozéiert huet, fuerdert wéinst der héijer Inflatioun allerdéngs eng Gehaltserhéijung ëm zéng Prozent an huet scho virum Kompromëss de Verhandlungsdësch verlooss. D'CGT wëll hir Mataarbechter da weiderhin zum Streik opruffen, fir eng méi héich Bedeelegung vun de Mataarbechter um Gewënn vun der Entreprise z'erreechen. Am éischten Hallefjoer 2022 hat TotalEnergies e Gewënn vun 10,6 Milliounen Dollar agefuer.

Op ronn 30% vun den Tankstelle feelt Bensinn, respektiv Diesel. An der Moselle gouf d'Vente scho limitéiert. Fir en Dënschdeg ass a Frankräich e Generalstreik annoncéiert.