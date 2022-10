2 Joer no der Attack op de Kapitol gouf de fréieren US-President vun der Enquêtëkommissioun convoquéiert. Refuséiert hien d'Ausso, dreet him eng Plainte.

D'Enquêtëkommissioun iwwert de Stuerm op de Kapitol am Januar 2021 huet en Donneschdeg den Donald Trump convoquéiert. No enger Paus vun e puer Méint huet d'Kommissioun erëm eng ëffentlech Seance ofgehalen, déi warscheinlech déi lescht virun de Kongresswalen am November ass. Deemno huet d'Kommissioun nëmmen nach limitéiert Zäit, fir e Resultat z'erreechen.

Éier den Donald Trump virgeluede gouf, war nach probéiert ginn, hie mat neie Beweismëttel méi staark fir d'Attack responsabel ze maachen. Wann den Trump der Convocatioun fir eng Ausso ënner Eed net nokënnt, kéint d'Representantenhaus hie wéinst Mëssuechtung vum Kongress beim Justizministère verkloen. Schonn de fréiere Beroder vum Trump, de Steve Bannon, gouf aus deem Grond verurteelt.

An enger éischter Reaktioun huet den Trump sech net dozou geäussert, wéi hie virgoe wëll, ma huet den Zäitpunkt fir d'Convocatioun kritiséiert. An engem Post op sengem Netzwierk Truth Social huet hie sech doriwwer gewonnert, firwat d'Enquêtëkommissioun bis kuerz viru Schluss gewaart huet, fir hie virzelueden, an hien net scho viru Méint ëm eng Ausso gefrot huet.

De fréieren US-President huet elo e puer Optiounen: Dem Donald Trump seng Affekote kéinten hie viru Geriicht vertrieden. Souguer wann hie sech decidéiert der Convocatioun nozegoen, kann hien d'Ausso refuséieren, fir sech zum Beispill net selwer ze belaaschten. Schonn aner Beroder a Vertrauter vum Donald Trump hu vun dësem Recht profitéiert.