Véier an een Halleft Joer nom Schoul-Amoklaf vu Parkland mat 17 Doudegen huet sech d'Jury fir eng liewenslänglech Prisongsstrof ausgeschwat.

Dëst ouni d'Méiglechkeet op eng fréizäiteg Entloossung. De 24 Joer alen Nicolas Cruz entgeet domat enger Doudesstrof.

De 14. Februar 2018 hat den deemools 19 Joer alen Täter mat engem hallef-automatesche Gewier 14 Schüler an 3 Mataarbechter vun der Schoul erschoss, ier e verhaft gouf. 17 weider Persoune goufe blesséiert. Den Amoklaf gëllt als ee vun den déidlechsten an der US-amerikanescher Geschicht.

Well sech de Cruz viru Geriicht als schëlleg bekannt huet, ass et beim Prozess nëmmen nach ëm d'Strofmooss gaangen. De Parquet hat dobäi d'Doudesstrof gefuerdert an dem Ugeklote virgeworf, e "systematescht Massaker" geplangt an duerchgefouert ze hunn.

D'Verdeedegung huet géint eng Doudesstrof plaidéiert, mat der Begrënnung, hie wier mat Gehierschied op d'Welt komm well seng Mamm wärend der Schwangerschaft Alkohol gedronk an Droge consomméiert hätt.

De Massaker huet landeswäit zu Fuerderungen no méi strenge Waffegesetzer gefouert. Ee Mount no der Dot haten honnertdausende Mënschen an der US-Haaptstad Washington beim "March for Our Lives" (Marsch fir eist Liewen) demonstréiert.