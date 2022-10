D'Pilote solle vun e Méindeg 0 Auer bis e Mëttwoch nach mat hir Aarbecht néierleeën, huet d'Gewerkschaft zu Frankfurt e Freidegowend matgedeelt.

D'Pilote vun Eurowings hate schonn de 6. Oktober gestreikt a ronn d'Hallschent vun de geplangte Flich waren dunn ausgefall. Am Duerchschnëtt huet Eurowings ronn 500 Flich pro Dag op der Agenda, dat mat Ziler an Däitschland an uechter Europa.

Beim Streik geet ëm d'Fuerderung vun enger Reduzéierung vun der Aarbechtsbelaaschtung beim Personal am Cockpit, erkläert d'Gewerkschaft. Déi maximal Fluchdéngschtzäite misste begrenzt ginn, an d'Rouzäite verlängert. Déi rezent Propositioun vun Eurowings géif net duergoen, heescht et weider.