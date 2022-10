Hei geet et jo ëm de Mord un der Journalistin Daphne Caruana Galizia. Ufanks hu béid Bridder op net schëlleg plädéiert, dunn awer hir Meenung geännert.

Dat mellt den Affekot vu béiden Ugekloten, de Simon Micallef Stafrace um éischte Prozessdag e Freideg. D'Bridder si ënnert anerem wéinst Mord, enger déidlecher Explosioun a krimineller Konspiratioun ugeklot.

Déi 53 Joer al Daphne Caruana Galizia ass de 16. Oktober 2017 bei engem Bommenuschlag op hiren Auto ëm d'Liewe komm. Si huet reegelméisseg iwwert Korruptioun, Geldwäsch an aner illegal Geschäfter op Malta recherchéiert a beriicht.

Den Doud vun der Journalistin huet international fir e grousse Schock an zu Masseprotester op Malta gefouert. An deem Kader gouf et och eng politesch Kris, wärend där och de fréiere Regierungschef Joseph Muscat zeréckgetrueden ass.

Ee vu béide Bridder hat am Juli d'Dot am Prisong zouginn a gesot, dass dat Ganzt "reng geschäftlech" Grënn hat.

Den, aus der Sicht vum Parquet, Drotzéier vum Mord, de Geschäftsmann Yorgen F., waart nach op säi Prozess. Hien streit bis haut all Bedeelegung um Mord awer of.