E Freideg den Owend huet een dës Decisioun um Parteidag zu Bonn getraff.

Déi däitsch Gréng hu sech trotz hirem joerzéngtelaangen Asaz géint de Betrib vun Atomkraaftwierker e Freideg mat enger grousser Majoritéit op hirem Parteidag zu Bonn decidéiert, fir eng Verlängerung vun 2 Atomkraaftwierker am sougenannte "Reservebetrieb" matzedroen.

Et wier Realpolitik wéinst der Energiekris, sou heescht et am Resumé och vum däitsche Wirtschaftsminister Habeck. D'Verlängerung vum Atombetrib géing awer just bis de 15. Abrëll 2023 lafen. Soulaang ginn déi 2 Atomkraaftwierker am Süde vun Däitschland (Isar 2 an Neckarwestheim 2) an der Reserv gehalen, fir bei Bedarf weider Stroum ze produzéieren. Dat 3. Atomkraaftwierk wat an Däitschland nach a Betrib ass, soll awer bis den 1. Januar 2023 ofgeschalt ginn.

Dës Decisioun um Parteidag vun de Grénge wier ee "Kompromëss" an eng "Offer" un de Koalitiounspartner FDP. Dat sot de grénge Politiker Jürgen Trittin an engem Interview um ZDF. Zanter Woche gëtt sech nämlech an der Koalitioun gestridden.