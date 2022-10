D'Autoritéite fäerte weider Affer. D'Sich no Vermësste geet weider.

Bei enger Explosioun an enger Kueleminn am Norde vun der Tierkei sinn e Freideg op d'mannst 25 Mënschen ëm d'Liewe komm. Dat huet de Büro vum Gouverneur vun der Provënz Bartin matgedeelt. De Gesondheetsminister sot, op d'mannst 17 Minnenaarbechter wiere blesséiert ginn. Aacht géifen op der Intensivstatioun behandelt ginn.

D'Explosioun war e Freideg den Owend an der staatlecher Minn TTK Amasra Müessese Müdürlügü an der Stad Amasra um Schwaarze Mier. Dem Energieminister no wier se warscheinlech duerch Gas an der Grouf ausgeléist ginn.

Dem Inneminister no waren den Ament vum Ongléck 110 Aarbechter an der Minn. D'Rettungsekippen hunn nach an der Nuecht op e Samschdeg versicht, fir Leit aus der Minn ze retten.

D'Explosioun soll eng 300 Meter ënnert der Äerduewerfläch gewiescht sinn, sou lokal Medien.

An de leschte Jore gouf et eng Rei schwéier Accidenter a Minnen an der Tierkei, deels wéinst engem Manktem u Sécherheetsvirschrëften. 2014 ware bei enger Explosioun an enger Kueleminn an der Provënz Manisa an der Ägäis-Regioun insgesamt 301 Mënsche gestuerwen.