Wéi de Parquet e Samschdeg matgedeelt huet, gouf d'Wallis e Freidegowend géint 23 Auer an der Géigend vum Wunnhaus vum Kand vun engem Sans-abri fonnt.

Wéi et aus Ermëttlungskreesser heescht, wiere véier Mënschen am Zesummenhang mam Fall festgeholl ginn.

De Papp hat sech Suerge gemaach, wéi dat 12 Joer aalt Meedchen e Freideg den Owend net vun der Schoul Heem komm wier. Hien huet seng Fra alarméiert, déi doropshi bei d'Police gaangen ass an hiert Meedchen als vermësst gemellt huet.

D'Mamm vum Kand hat donieft en Zeienopruff op Facebook lancéiert, mat 2 Fotoe vun hirer Duechter. Eng Foto huet eng Opnam vun enger Iwwerwaachungskamera gewisen. Hiert Meedche wier "ëm 15 Auer eng leschte Kéier gesi ginn", an zwar an hirem Wunnhaus, a Begleedung vun engem Meedchen, "dat si net kennen", huet déi besuergte Mamm geschriwwen.

De Parquet huet eegenen Aussoen no Ermëttlunge wéinst Mord lancéiert. D'Iwwerwaachungskameraen hätten opgezeechent, dass d'Kand no der Schoul an d'Gebai gaange wier. Dono ass d'Meedche verschwonnen. D'Wallis wier am Bannenhaff vum Wunnhaus fonnt ginn, an deem d'Famill vum Meedche wunnt an de Papp als Hausmeeschter schafft. D'Läich vum Kand wier mat Dicher bedeckt gewiescht. Nieft der grousser Wallis mat de stierflechen Iwwerreschter hätten zwou kleng Wallisse gestanen.

Aus Ermëttlungskreesser heescht et, dass an der Nuecht op e Samschdeg dräi Persoune festgeholl goufen. E Samschdeg de Moie wier donieft eng Fra an der Stad Boi-Colombes, nordwestlech vu Paräis, festgeholl ginn.