De chineesesche President Xi Jinping wëll sech fir eng 3. Amtszäit als Generalsekretär confirméiere loossen an domadder d'Muecht weider ausbauen.

Zu Beijing fänkt e Sonndeg den 20. Parteidag vun der Kommunistescher Partei China un – dat wärend 200 Millioune Chinesen am Lockdown festsëtzen.

De chineesesche President Xi Jinping wëll sech um Parteidag fir eng 3. Amtszäit als Generalsekretär confirméiere loossen an domadder d'Muecht bannent senger Partei an och am Land weider ausbauen. Hien ass zanter 2012 Generalsekretär an zanter 2013 President vun der Volleksrepublik. Wa seng Rechnung um Parteidag opgeet, dann ass dat een Novum, well normalerweis d'Mandat vum Parteichef op zwou Periode begrenzt ass. Just de Parteigrënner a Laangzäitherrscher Mao Zedong war méi laang wéi 10 Joer am Amt.

Dem Xi Jinping seng Positioun gëtt awer och international ëmmer méi schwiereg. Laang huet de Staat nämlech op Wuesstem gesat, mëttlerweil just nach op Ideologie. China kritt Géigewand an de Wuesstem geet erof. D'Aarbechtslosegkeet, besonnesch bei Jonken, huet Rekordzuelen erreecht.