Den Evin-Prisong zu Teheran gëllt als de Prisong mat de schlechtste Bedingungen am Iran.

Am Prisong an der iranescher Haaptstad ass e Samschdeg den Owend wärend engem Konflikt e Feier ausgebrach. Déi staatlech Noriichtenagence Irna schwätzt vun enger Ausernanersetzung tëscht Hooligans a Randaléierer mat de Giischtercher.

Ee vun der Mënscherechtsorganisatioun Iran Human Rights publizéierte Video weist Flamen an décken Damp iwwert dem Evin-Prisong, donieft waren och wuel Schëss ze héieren.

Feuer im #Evin -Gefängnis in #Teheran. Man hört Rufe, die dem Revolutionsführer #Khamenei den Tod wünschen. Sollten Demonstranten das Feuer gelegt haben, wäre das als Frontalangriff gegen das Regime zu verstehen. Im #Evin sind viele weggesperrt, die demonstriert haben. #Iran pic.twitter.com/cYlVqgO6uH — Isabel Schayani (@isabelschayani) October 15, 2022

Der Noriichtenagence Irna no solle bis ewell aacht Mënsche blesséiert gi sinn, Doudeger soll et keng ginn. D'Situatioun am Prisong wier nees ënner Kontroll, sou d'Cheffe vum Prisong.

D'USA hu sech awer direkt besuergt gewisen iwwer d'Lag am Prisong. De Spriecher vum amerikaneschen Ausseministère schreift op Twitter, den Iran géing déi voll Responsabilitéit fir d'Sécherheet vun de Prisonéier droen. Dorënner vill US-Bierger, déi zu Onrecht géingen am Prisong festgehale ginn.

Déi iranesch Autoritéiten hunn een Zesummenhang tëscht dem Feier am Prisong an den unhalende Protester ofgestridden. Et wier e réng interne Konflikt gewiescht, sou heescht et weider.