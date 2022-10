Am Nordoste vu Griicheland hu Grenzpatrullen e Freideg 92 plakeg Flüchtlinge fonnt, déi wuel vun der Tierkei aus iwwer d'Grenz gedriwwe goufen.

Och Beamte vun der europäescher Agence fir Grenzschutz Frontex sollen op der Plaz gewiescht sinn.

De griichesche Migratiounsminister huet via Tweet d'Tierkei accuséiert, d'Leit iwwer d'Grenz geschéckt ze hunn. Dëst Verhale wier eng Schan fir d'Zivilisatioun. Ankara misst eng Enquête lancéieren, fir erauszefannen, wat do geschitt ass, fuerdert de Minister.

Och de griichesche Ministère fir Biergerschutz confirméiert, dass 92 Migrante plakeg an ouni Gepäck fonnt goufen. Verschidde Leit hätten ausgesot, dass si vun 3 Gefierer vun den tierkeschen Autoritéiten un d'Grenz gefouert an do an e Schlauchboot gesat goufen, fir a Griicheland eriwwer ze kommen. Verschidde Flüchtlinge wieren och blesséiert gewiescht, sou heescht et weider.

Athen wëll duerch déi héich Zuel vun illegale Grenziwwerschreidungen de Floss Evros, am Nordosten vum Land, bal komplett spären. Net just do, mee allgemeng och am Oste vun der Ägäis klammen d'Flüchtlingszuelen nees ganz däitlech zanter Wochen.