De Mann steet am Verdacht, eleng am Summer fënnef Mënschen ëmbruecht ze hunn.

D'Police am US-Bundesstaat Kalifornien huet e presuméierte Seriemäerder festgeholl, deen am Verdacht steet, eleng dëse Summer bannent nëmmen 2,5 Méint fënnef Mënschen erschoss ze hunn. Ee weidert Affer gouf d'lescht Joer ëmbruecht. Den 43 Joer ale Mann gouf der Police no e Samschdeg de Moien an der Stad Stockton verhaft, wärend hien "op der Juegd" no engem weideren Affer war.

"Mir si sécher, datt mir e weidere Mord verhënnert hunn", sou de Policechef Stanley McFadden.

An der Regioun vu Stockton goufen tëscht dem 8. Juli an dem 27. September fënnef Männer erschoss. Et gouf eng Rei Parallellen tëscht de Morden. E weidere Mann gouf d'lescht Joer am Abrëll an der Stad Oakland ëmbruecht. Eng Fra huet eng Attack iwwerlieft, déi der Police no och dem Verdächtegen zouzeschreiwen ass. D'Enquêteure sichen nach no engem Motiv fir d'Doten.