Ganz Stränn goufe verwüüst, d'Stroosse si voll mat Schlamm a Gestengs a Geschäfter a Restaurante goufe beschiedegt.

Bei uergen Iwwerschwemmungen op der griichescher Vakanzeninsel Kreta sinn de Weekend zwee Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Situatioun wier tëschenduerch "ausser Kontroll" gewiescht, sou de Buergermeeschter vun der Stad Sitia der Chaîne Skai géintiwwer. Hien huet déi uerg Wiederen als "aussergewéinlech" bezeechent.

De lokale Pompjeeën no gouf ee 50 Joer ale Mann an der Stad Heraklion am Norde vun der Insel a sengem Auto vun de Waassermassen iwwerrascht a konnt net méi gerett ginn. Eng 49 Joer al Fra, déi och am Auto war, konnt sech befreien a gouf du vermësst. E Sonndeg gouf se dout am Mier fonnt.

Zu Agia Pelagia gouf de Strand verwüüst. Am Waasser louchen Autoen, déi vun de Waassermasse matgerappt gi waren. D'Stroosse si voll mat Schlamm a Gestengs. Geschäfter a Restaurante goufe beschiedegt. De Fluchhafen Heraklion hat fir eng Zäit misse gespaart ginn.

De Meteorologen no ass d'Wieder vu Kreta weider a Richtung Oste gezunn. D'Autoritéiten hunn d'Awunner op den Insele Rhodos, Karpathos, Kastelorizo a Kasos opgeruff, virsiichteg ze sinn.