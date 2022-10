D'Premierministesch Borne dreet dem Personal vun TotalEnergies, si ze forcéiere schaffen ze goen, wann et net anescht geet.

A Frankräich mécht de Streik a Raffinerien a Pëtrolslagere weider grouss Suergen.

D’Premierministesch Elisabeth Borne huet e Sonndeg den Owend, an engem Interview op TF1, vun enger inacceptabeler Situatioun geschwat, an d’Mataarbechter vun TotelEnergies an Esso nach emol opgeruff, d’Land net ze blockéieren. Si huet souguer d’Wuert "Zwangsdéngscht" benotzt, wann et net anescht géif goen.

Besonnesch betraff si Beruffspendler, Taxi-Chauffeuren, Fahrschoulen oder mëttlerweil och Rettungsgefierer, well en Drëttel vun alle franséischen Tankstellen net méi all Zort Sprit verkafen, an et deels stonnelaang Waardezäite ginn.

En Dënschdeg soll et dann ausserdeem zu engem Generalstreik bei eisen Noperen kommen. Méi Gewerkschaften hunn dozou opgeruff.

D’Elisabeth Borne huet annoncéiert, dass den Tank-Rabatt vun 30 Cent um Liter Bensin an Diesel bis Mëtt November verlängert gëtt.