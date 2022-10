U sech soll een mat enger Corona-Infektioun ëmmer nach doheem bleiwen. Dorun hält sech wéi et schéngt awer net all Mënsch.

Wéi an enger däitscher Etüd ze liesen ass, geet all 10. Infizéierte mat engem liichte Verlaf trotz engem positiven Test op d'Aarbecht. D'Etüd "Arbeiten 2022" vun der däitscher Betribskrankekeess BKK huet ausserdeem erausfonnt, datt 17 Prozent vun de Leit mat enger Coronainfektioun vun Doheem weider schaffen, wärend 17 Prozent e puer Deeg Doheem bleiwen, bis déi schlëmmste Symptomer eriwwer sinn. Aacht Prozent hätten et dovunner ofhängeg gemaach, wat op der Aarbecht lass ass. De Groussdeel awer - eng 33 Prozent - wieren och bei engem liichte Verlaf esou laang Doheem bliwwen, bis si erëm gesond waren. 16 Prozent vun de Befroten haten nach kee Corona. Fir d'Etüd goufen am September eng 1.200 Leit befrot.

Alles an allem ginn der Etüd no déi meescht Leit op d'Aarbecht, och wa si krank sinn. Ronn 49 Prozent vun de Leit géifen deemno zum Beispill trotz Péng am Réck op d'Aarbecht goen.