Nom Brand am Ewin-Prisong zu Teheran ass d'Zuel vun den Doudegen op 8 geklommen.

E Sonndeg goufe scho 4 Doudeger an 61 Blesséierter gemellt. E Méindegmoien huet déi iranesch Justiz bekannt ginn, datt 4 weider Prisonéier am Spidol gestuerwe sinn. Alleguerten d'Doudesaffer ware wéinst Déifstall inhaftéiert.

E Samschdegowend ass et am Ewin-Prisong, dee wéinst Mësshandlung vu politesche Gefaangene bekannt ass, zu Zesummestéiss komm, bei deenen d'Kleeder-Lager vum Prisong a Brand gestach gouf, heescht et vun den iranesche Medien. A Videoen, déi an de sozialen Netzwierker gedeelt goufen, sinn och Schëss an Explosiounen ze héieren. Mat den aktuelle Masseprotester am Iran hätten d'Onrouen am Prisong allerdéngs näischt ze dinn, heescht et vun den Autoritéite weider.

Zanter engem Mount ginn et am Iran hefteg Protester, ausgeléist vum Doud vun der jonker Kurdin Mahsa Amini. Déi 22 Joer al Fra ass de 16. September gestuerwen, nodeems si dräi Deeg virdru vun den Autoritéite festgeholl gouf, well si hiert Kappduch net de Virschrëften no gedroen hätt.