Bei enger Wëllschwäin-Juegd an der Bretagne ass eng 67 Joer al brittesch Jeeërin erschoss ginn.

Wéi et vum Parquet heescht, gouf d'Fra vun engem Schoss aus dem Gewier vun hirem 69 Joer ale Begleeder getraff. Si gouf nach an ee Spidol bruecht, ass do allerdéngs un hire Blessure gestuerwen.

Wärend déi genee Ëmstänn vum Virfall gepréift ginn, ass den 69 Joer ale Begleeder virleefeg festgeholl ginn, wéinst sengem Gesondheetszoustand koum hien allerdéngs an d'Spidol.

Éischten Erkenntnisser no huet de Mann säi Gewier iwwert der Schëller gedroen, wéi sech e Schoss aus dësem soll geléist hunn. Bei him goufe weder de Konsum vun Alkohol nach vun Droge constatéiert.

Un der Juegd waren eng Dose Jeeër bedeelegt.