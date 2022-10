Domadder reagéieren eis Noperen op d'Kritik, déi et zanter dem Réckzuch vun de westlechen Truppen aus dem Afghanistan gëtt.

Nom iwwerstierzte Réckzuch aus dem Afghanistan am August zejoert gouf et ferm Kritik, well eng ganz Rei Leit, déi fir westlech Länner geschafft haten, net konnte virum Taliban-Regimm gerett ginn. Däitschland huet elo en neie Programm op d'Bee gestallt, fir Leit aus dem Afghanistan, déi besonnesch a Gefor sinn, opzehuelen.

D'Inneminister Faeser an d'Ausseministesch Baerbock hu sech dorop gëeenegt, all Mount eng 1.000 Leit aus dem Afghanistan opzehuelen. Dozou gehéieren och Familljemember vun de Persounen, déi schonn an Däitschland sinn, wéi béid Ministère matgedeelt hunn.