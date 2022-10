Déi nei Regierung plangt ë.a. méi streng Migratiounsgesetzer, méi héich Strofen am Fall vu Bandekriminalitéit an Atomkraaftwierker solle méi genotzt ginn.

De Kristersson ass och un der Spëtzt vun senger Partei, déi iwwersat "Déi Moderat" heescht.

Bei der Ofstëmmung am Parlament krut déi nei Minoritéitsregierung, déi aus Moderaten, Chrëschtdemokraten a Liberalen besteet, och d'Stëmme vun de rietspopulistesche Schwedendemokraten. Et ass domadder déi éischte Kéier an der Geschicht vu Schweden, datt d'Schwedendemokrate fir eng Regierung mat ofgestëmmt hunn.