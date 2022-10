Schonn déi leschte Woch ware bei engem änlechen Tëschefall 50 Leit ëm d'Liewe komm. Dëst d'Kéier wäert de Buedem an der Stad Maracay gerutscht.

Dësem Äerdrutsch war heftege Reen virausgaangen, esou datt sech gréisser Steng an de Bierger ëm d'Stad geléist hunn. Dësen Äerdrutsch huet Beem, Autoen a weider Steng mat ewechgerappt. Och ass de Stroum an der Géigend ausgefall, esou datt d'Rettungs- an d'Opraumekippen hu missten op d'Luuchte vun hire Gefierer zeréckgräifen.