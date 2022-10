D'Ukrain rifft ëm Hëllef, fir Gefierer ze ersetzen, déi zanter dem Ufank vum Krich zerstéiert goufen.

Et ass onméiglech, e Feier ouni Pompjeeswon ze läschen. Et ass och schwiereg, en Affer mat Zäiten an d'Spidol ze feieren, wa keng Ambulanz do ass. Zanter dem Ufank vun der Invasioun sinn an der Ukrain 2.113 Ambulanzen a Pompjeesween zerstéiert ginn. D'Ukrain rifft dofir d'Welt ëm Hëllef.

Hëlleft der Asbl LUkraine se séier ze ersetzen. Ënnerstëtzt si an hirer grousser Spendenaktioun, fir 10 Milliounen Euro ze sammelen, fir kënnen 100 nei voll ekipéiert Noutdéngschtween fir d'Ukrain ze kafen.

Dëst Objektiv ass eng Erausfuerderung. Dofir huet RTL Lëtzebuerg niewent enger Rei anere Medienhaiser a Lëtzebuergesche Firme sech dëser Spendenaktioun ugeschloss, fir zesumme mat der Hëllef vun der Populatioun dëst Zil ze erreechen.

#ukraineiscalling

Rett Mënscheliewen a maacht Ären Don op ukraineiscalling.com