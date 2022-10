An engem Interview an den däitsche Medie fuerdert d'Presidentin vun der EU-Iran-Delegatioun am EU-Parlament méi Ënnerstëtzung fir d'iranesch Bevëlkerung.

Et wier wichteg, sécher Server fir déi digital Kommunikatioun opzemaachen, esou d'Politikerin vun der Partei Die Linke Cornelia Ernst. Well den Internet am Iran vun der Regierung blockéiert gëtt, kéint ee mat externen, séchere Kanäl der Protestbeweegung am beschten hëllefen. Wat d'Sanktiounen ugeet, déi e Méindeg zu Lëtzebuerg um Treffe vun den Ausseminister decidéiert goufen, zweiwelt d'Cornelia Ernst, datt déi Mesuren der iranescher Regierung wierklech schueden. Et wier éischter en Zeeche vu Solidaritéit.