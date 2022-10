D'Douane vun Hongkong huet an dräi Transformatoren, déi a Richtung Australien ënnerwee waren, Crystal Meth am Wäert vun 43 Milliounen Euro saiséiert.

Déi 76 Kilo Amphetaminne waren um Wee vu Mexiko op Sydney, wéi lokal Medie matdeelen. D'Autoritéite vun Hongkong hunn deemno op en Tipp vun Autoritéiten aus dem Ausland reagéiert.

D'Röntgen-Opnam vun der Liwwerung wier schonn dowéinst opfälleg gewiescht, well keng Héichspannungskabelen oder Kabel-Roll an den Transformatoren ze gesi wier. Och war d'Liwwerung net un eng Firma, mä un eng privat Adress an Australien adresséiert.

Wéi et vun der Douane heescht, géing et sech schonn ëm déi drëtt Droge-Liwwerung aus Südamerika handelen, déi an Transformatore verstoppt gouf.