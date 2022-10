Zu Ludwigshafen a Rheinland-Pfalz sinn en Dënschdeg zwou Persoune bei enger Messerattack ëm d'Liewe komm. Den Täter gouf vun der Police schwéier verwonnt.

D'Police huet matgedeelt, datt den Täter éischten Erkenntnisser no fir d'éischt op oppener Strooss op zwee 20 a 35 Joer al Männer agestach huet. Op der Flucht huet hien dunn an engem Buttek e 27 Joer ale Mann mat engem grousse Messer schwéier blesséiert.

Wéi et vun enger Spriecherin vun der lokaler Police heescht, hu Beamten op de presuméierten Täter geschoss, dee schwéier blesséiert an e Spidol ageliwwert gouf. De 25 Joer ale Verdächtege wier e somalesche Staatsbierger. Ob et en Zesummenhang tëscht der Nationalitéit an der Dot gëtt, wier nach onkloer, sot e Spriecher vun der Police. D'Hannergrënn vun der Dot si bis ewell onkloer, et gëtt awer an all Richtung ermëttelt.

Déi dräi Affer wieren éischten Informatiounen no Däitscher. De 27 Joer ale blesséierte Mann an den Täter wieren de Porte-parole vun der Police no ausser Liewensgefor, wéi Ntv schreift.

D'Plaz vun der Dot gouf ofgespaart, op Twitter hat d'Police d'Bevëlkerung dozou opgeruff, d'Gebitt z'evitéieren.