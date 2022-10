D’Liewen ass haart fir Leit, déi an Italien politeschen Asyl ufroen.

Déi meescht kréien hir Demande refuséiert, wat hinnen och de Wee op den Aarbechtsmaart verspäert. A bal alleguer si se am Alldag Diskriminatiounen ausgesat. Et kéint nach schlëmmer komme fir déi Leit, wann Enn dës Mounts d’Rechnung vun der Giorgia Meloni opgeet a si als éischt italienesch Premierministesch enger extrem-rietser Koalitioun virsteet.

D’Zuele klammen erëm. Iwwer 72.000 sinn der bis ewell dëst Joer an Italien ukomm. Déi meescht aus Nordafrika. Vun do aus sinn et just 180 Kilometer bis op Lampedusa, dee südlechste Punkt vun Italien.

D'Autoritéite ginn dovun aus, dass sech den Ament eng hallef Millioun Leit ouni Pabeieren an Italien ophalen. Et wier emol net 1% vun der Populatioun. Mee d’Rietsextremiste schluechten d’Thema Immigratioun konsequent zu hirem Notzen aus a féieren honnertdausende Liichtgleeweger ier. Et ass Bensinn op d’Feier an enger Walcampagne. Am Fall Meloni huet et eppes bruecht. Si huet versprach, a Saachen Immigratioun duerchzegräifen, d’Rapatriementer ze acceleréieren an d’Grenzen ze schützen, souguer eng Séiblockad ass am Gespréich.

"Wat d’Séiblockad ugeet, denken ech weiderhin, dass et déi glafwierdegst Léisung ass – egal ob d’Kritiker soen, et wier eng Krichsdeklaratioun, well si plappere just no, wat se anerer héieren hu soen. Ech weisen drop hin, dass mer séier eng Séiblockad ëmgesat hätten am Accord mat de libeschen Autoritéiten.", esou déi warscheinlechst Regierungscheffin, d'Giorgia Meloni.

Wéi séier déi italienesch Repressioun ëmgesat géif, hänkt och dovun of, wien Inneminister gëtt. Well do ginn et der, déi méi oder manner vum Droit verstinn.

"Eng Séiblockad ass net méiglech aus 3 einfache Grënn. Am Artikel 10 vun der Verfassung steet, dass de Rechtssystem dem internationale Gesetz ënnersteet, dat heescht den Traitéeën a Konventiounen, déi Italien muss respektéieren. Zweetens gëtt et d’Mënscherechtsdeklaratioun. All Mënsch huet d’Recht, fir fortzegoe vun do, wou e gebuer gouf oder lieft. Déi drëtt Ursaach ass d’Charte vun de Rechter vun der EU, déi seet, et ka keen zeréckgeschéckt ginn, wou en a Liewensgefor ass. Et ass Krich a Libyen. D’Meloni verbreed Propaganda-Aussoen, vun deene se weess, dass se net kënnen agehale ginn.", esou den Aboubakar Soumahoro, e Gewerkschaftler a lénken Deputéierten.

Ënnert enger Giorgia Meloni gëllt et als ausgemaach, dass nach manner afrikanesch oder asiatesch Flüchtlingen a Migranten an Italien den Asylante-Statut wäerte kréie wéi bis elo.

Italien huet zanter dem Februar 171.000 Ukrainer opgeholl – méi wéi d’Mëttelmier-Migrante bannent de leschten 3 Joer zesummen. Thema an der Walcampagne an Italien waren awer eenzeg déi mat schwaarzer Hautfaarf.