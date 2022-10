Wéi och zu Lëtzebuerg gëtt an Däitschland ëmmer nees iwwer d'Legaliséierung vu Cannabis debattéiert. Elo schéngen éischt Eckpunkte bekannt ginn ze sinn.

Wéi Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) mellt, solle Leit iwwer 18 no der Legaliséierung bis zu 20 Gramm Cannabis kafen a besëtzen dierfen. Dat soll aus den Eckpunkte vum Gesondheetsminister Karl Lauterbach (SPD) ervirgoen, déi den Ament tëscht de Ministèren an der Regierung beschwat ginn.

Bis zu zwou Cannabis-Planze sollen d'Leit doheem halen dierfen. Den THC-Gehalt vum legale Cannabis soll iwwerdeems awer net méi héich wéi 15 Prozent leien dierfen. Eng Aschränkung soll et allerdéngs bei Leit tëscht 18 an 21 Joer ginn. Vir Schied um Gehier ze evitéieren, dierfen d'Cannabisprodukter bei hinnen héchstens 10 Prozent THC hunn.

Et soll awer net iwwerall Cannabis verkaaft dierfe ginn: Et misst ee gewëssen Ofstand zu Schoulen, Kanner- a Jugendinsitutiounen agehale ginn. Ouni déi néideg Lizenz dierfe keng Cannabis-Produkter verkaaft ginn an de Verkaf vu syntheetesche Cannabinoide soll och verbuede bleiwen.