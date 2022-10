Bei engem Attentat mat op d'mannst zwou Bomme virun engem Prisong zu Myanmar sinn e Mëttwoch 8 Mënschen ëm d'Liewe komm. 18 weiderer goufe blesséiert.

D'Sprengsätz hu virun allem Leit getraff, déi virum Prisong an der Stad Yangon gewaart hunn, fir Päck u Frënn a Familljememberen ofzeginn. Bis ewell huet sech kee Grupp zum Attentat bekannt, déi myanmaresch Militärjunta huet allerdéngs vun "Terroristen" geschwat. Hiren Informatiounen no wieren ënnert den Doudesaffer och 3 Prisongs-Mataarbechter an e Meedche vun 10 Joer.

Aenzeien no hunn d'Sécherheetsleit kuerz no den Explosiounen d'Gebitt ronderëm de Prisong ofgespaart. Ausserdeem soll net wäit fort eng "selbstgebaut Minn" fonnt an entschäerft gi sinn.

Am Insein-Prisong sollen honnerte vu Leit wéinst der Participatioun u Protester géint de Militärregimm inhaftéiert sinn. Dësen huet am Februar 2021 déi gewielt Regierung gestierzt an d'Muecht iwwerholl. Protester goufe mat Gewalt néiergeschloen, woubäi et zu 2.000 Doudegen a 14.000 Festname koum.

An der Vergaangenheet hu sech och sougenannt zivil "Vollëksverdeedegungskräft" gebilt, fir géint de Regimm virzegoen. Dobäi kënnt ëmmer nees zu Morden oder Uschléi géint Regierungsbeamten oder Informanten.