D'lescht Woch huet en 19 Joer alen Täter zwee Männer virun enger Bar an der Slowakei erschoss. Éischten Erkenntnisser no hat de Mann wuel en anert Zil.

Wéi et aus den Ermëttlunge vun der Police ervir geet, soll de slowakesche Ministerpresident Eduard Heger dat ursprénglecht Zil vum rietsradikalen Attentäter gewiescht sinn. Dat huet de Policepresident Stefan Hamran en Dënschdeg den Owend op der Tëleeschaîne TV Joj bekannt ginn.

Den 12. Oktober soll den 19 Joer jonke Mann e puer Mol mat enger Schosswaff an d'Géigend vun der privater Wunneng vum konservative Politiker gaange sinn. Well dësen awer net doheem war, wier de Mann bei d'Bar am Zentrum gaangen, déi warscheinlech och scho méi laang Zil vum Täter gewiescht war.

Virun der Bar, déi sech selwer als "schwulefrëndlech" bezeechent, huet den Ugräifer dunn zwee jonk Männer erschoss an eng Fra schwéier blesséiert. Dono huet hien an den digitalen Netzwierker Haass-Messagë mat homophoben, antisemitteschen a rietsextreme Contenue publizéiert. Bis hie sech schlussendlech selwer d'Liewe geholl huet. Fir d'Dot soll hien d'Pistoul vu sengem Papp geholl hunn, deen an der Vergaangenheet fir eng kleng rietspopulistesch Partei kandidéiert soll hunn.

Zanter dem Attentat gëtt et ëmmer rëm Demonstratioune géint d'Diskriminéierung vu sexuelle Minoritéiten. Och déi konservativ-populistesch Partei vum Ministerpresident Heger gëtt dobäi kritiséiert, zu där och Deputéiert gehéieren, déi widderhuelt schlecht iwwer Homosexueller geschwat hunn.

"De laangfristeg och duerch domm a verantwortungslos Äusserunge vu Politiker ugeheizten Haass géint eng Minoritéit" huet onschëllege Mënschen d'Liewe kascht, huet d'Presidentin Zuzana Caputova no der Dot op Facebook geschriwwen. De Ministerpresident Heger sot viru Journalisten, datt et "net z'akzeptéiere wier, datt wien och ëmmer wéinst senger Liewensweis ëm säi Liewe fäerte muss".