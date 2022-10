An der indonesescher Haaptstad Jakarta ass eng Moschee no engem Brand an e Koup gefall. D'Feier ass wuel wärend Renovéierungsaarbechten ausgebrach.

Ob et Doudeger oder Blesséierter gëtt, ass bis ewell net gewosst. Op engem Video an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi d'Moschee zesummefält. Et geet een dovunner, datt en Heiz-Apparat de Brand ausgeléist huet. Indonesien ass dat Land mat de meeschte muslimeschen Awunner weltwäit. Ronn 200 Millioune Leit bekenne sech am Inselstaat zum Islam. Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara terbakar. pic.twitter.com/HLQSNma9Dp — @InfoJakarta (@infojakarta) October 19, 2022